ABD’nin New York kentinde yaşayan Lloyd Torres (49), Covid-19 nedeniyle bir gün arayla annesini ve erkek kardeşini kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

Kentteki bir hastanenin idari biriminde çalışan Torres’in 73 yaşındaki annesi Lolita ve bir huzurevinde çalışan 47 yaşındaki erkek kardeşi Louis (üstte), 1 Nisan’da hastalık belirtileri hissettikleri için hastaneye gitti. Testleri pozitif çıkan anne-oğul, iki farklı hastanede tedaviye alındı.

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Annesini ve kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan Lloyd Torres, yerel basına şunları anlattı: “Louis nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Tedavi altına alındığında Covid-19 zatürree aşamasındaydı ve solunum cihazına bağlandı. Dört gün içinde böbrekleri iflas etti ve çarşamba günü öldü. Daha çok gençti. Annem de zatürree aşamasında hastaneye kaldırıldı ve Louis’ten bir gün önce, salı günü aramızdan ayrıldı. Korkunç günler yaşadım. Dışarıda her şey normalmiş gibi dolaşanlar bilsinler ki değil.”

Cenaze işlemleri için çok zor şirket bulduğunu söyleyen Torres, “Aradıklarımın hepsi bekleme listesine alacaklarını söyledi. Sonunda bir tane buldum” dedi ve herkesi mecbur kalmadıkları sürece sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

ABD’de, hastalığın en ağır darbeyi vurduğu, New York kentini de sınırlarında barındıran New York eyaletinde 7 bin 844 kişi hayatını kaybetti; 172 bini aşkın vaka var.