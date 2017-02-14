Bir grup Türk askeri Hollanda’ya ‘sığınma başvurusu’ yaptı: 18 ay süre verildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye dönmeyi reddeden bir grup Türk subayının Hollanda’ya sığınma başvurusu yaptığı ve 18 ay boyunca ülkede kalmalarına izin verildiği belirtildi.

BBC Türkçe’nin Hollanda gazetesi NRC’den aktardığına göre iznin gerekçesi siyasi sığınma başvurusunu incelemek.

Sayıları açıklanmayan askerler, sığınma başvurusunun gerekçesi olarak Türkiye’de adil yargılanma olanağının kalmamasını gösterdi.

Darbe girişiminin ardından subaylara üç ay içinde Türkiye’ye geri dönme çağrısı yapılmış, aksi takdirde vatandaşlıktan çıkarılacakları açıklanmıştı.

Hollanda, darbe girişimi sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle askerlerin iadesini geçici olarak askıya almıştı.

Hollanda devlet televizyonu (NOS) ise darbe girişiminin ardından 100’ü aşkın Türk subayının Batı Avrupa ülkelerine sığınma başvurusu yaptığını açıkladı. Bu ülkelerin başını Almanya çekiyor.