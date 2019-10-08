Bir göçmen teknesi daha battı: 13 kadın öldü; onlarca kişi kayıp

Bir umuda yolculuk daha ölümle bitti. Göçmenlerin denizden Avrupa’ya adım attığı noktalardan İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında bir tekne alabora oldu. Bazıları hamile 13 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri, teknedekileri kurtarmak üzereyken facianın meydana geldiğini onlarca kişinin kayıp olduğunu bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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Açıklamada, Lampedusa Adası’na altı deniz mili mesafede bulunan teknedekileri kurtarmak için kurtarma operasyonu yapmak üzereyken ‘aşırı dolu olan’ teknenin alabora olduğunun altını çizdi. Tekne alabora olunca 22 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamaya göre kayıplar arasında sekiz de çocuk bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bu yıl Avrupa’ya gitmeye çalışan 1000’i aşkın kişi Akdeniz’de can verdi.