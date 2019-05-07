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Yaramazlara biraz batar!

Bir genç otobüse yaklaştı ve… ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı doğdu

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinden sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verenlerin sosyal medyada kullandığı ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı, bu sözleri ilk kullanan genci akla getirdi.

İmamoğlu’nun 16 Nisan’da otobüsle yaptığı şehir turu sırasında otobüse yaklaşan genç “Ekrem abi.. Ekrem abi… Her şey güzel olacak Ekrem abi…” diye seslenmişti.

İmamoğlu’nun gencin sözlerine yumruğunu sıkarak, “Aynen öyle” diye yanıt vermesini gösteren video sosyal medyada günün konuları arasında yer almıştı.

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