Bir gecede 1511 ağacı kesene ilk duruşmada tahliye

Mersin’de 72 dönüm arazi üzerindeki 1511 kızılçam ağacı bir gecede kesen Mehmet Şenol, tutuklu olarak yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Fotoğraflar: DHA

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, karara tepki göstererek, bir gecede bir kişinin bu kadar ağacı kesmesinin mümkün olmadığını söyledi.

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Mezitli ilçesinde devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanında bulunan, her biri ortalama 70 yaşında olan 1511 kızılçam ağacı kesildi. Sabah sporu yapmak için bölgeye giden vatandaşlar, ağaçların kesildiğini görünce yetkilileri aradı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan soruşturmada ağaçları kesen kişinin Mehmet Şenol olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Şenol

Gözaltına alınan Şenol, savcılıktaki ifadesinde 1511 ağacı tek başına kestiğini söyledi. Şenol, “Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

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Tutuklanarak cezaevine konulan Şenol, davanın 12 Şubat günü, 16’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ise zararın 365 bin 602 lira olduğunu tespit etti.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 1511 ağacı katleden Şenol’un ilk duruşmada serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kamuoyunun orman alanlarına sahip çıkmasını isteyen Yeşilboğaz, duyarlılık çağrısı yaptı. Olayı sadece bir kişinin yapmasının mümkün olmadığını savunan Yeşilboğaz, tüm faillerin ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.