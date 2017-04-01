Bir gece, ansızın: ‘Hayır’ diyen Saadet Partisi binasına vinçle AKP’nin ‘Evet’ pankartı asıldı

Referanduma sunulan ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyeceklerini bildiren Saadet Partisi’nin binasına geceyarısı asılan ‘Evet’ pankartı, partililerin müdahalesiyle indirildi.

Partinin İstanbul Cevizlibağ’daki il binasının bulunduğu iş merkezine, dün gece saatlerinde getirilen vinçle üzerinde AKP logosuyla birlikte ‘Tüm kalbimizle Evet’ yazısı bulunan pankart asıldı.

Bunun üzerine çok sayıda partlili, bina önünde toplandı, aynı vinçle pankartı indirdi.

Binaya gelen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, pankarta, yarısına kadar asıldığı zaman caddeden geçen bir partilinin haber vermesiyle müdahale edildiğini söyledi.

Aydın, şöyle devam etti: “Bu durum ne centilmenliğe ne siyasi nezakete ne ahlaki değerlere sığamayacak kadar kınanacak bir durum. Saadet Partisi tabelasının yazısının altına böyle bir girişimde bulunmak böyle bir vinili asmaya teşebbüs etmek bir şeyi ispat ediyor. Bu referandum sürecinde neden ‘Evet’ denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu.”