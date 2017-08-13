Bir gazeteci daha cezaevine giriyor: Murat Çelikkan yarın ‘teslim’

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Bir gazeteci daha cezaevine giriyor: İnsan hakları savunucusu Murat Çelikkan.

Çelikkan ‘terör propagandası’ gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem’in nöbetçi genel yayın yönetmenliğini yaptığı için bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Bianet’in haberine göre yarın teslim olması beklenen Çelikkan’ı gazeteciler ve hak örgütlerinden arkadaşları önceki gece uğurladı.

Geceye Nadire Mater, Tuğrul Eryılmaz, Yıldırım Türker, Mehmet Güç, Deniz Türkali, Çelikkan’ın direktörü olduğu Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi çalışanları ve birçok hak savunucusu, gazeteci ve sanatçı katıldı.

Çelikkan 45 günlük cezasını ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılmazsa, infaz yasası gereği 13 ay boyunca Türkiye’nin tutuklu gazetecilerinden biri olacak.

Murat Çelikkan kimdir?

Çelikkan 25 yıllık gazetecilik hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlendi.

Türkiye insan hakları hareketinde aktif olarak yer aldı; İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü – Türkiye, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucusu oldu ve yönetim kurullarında yer aldı. Kürt meselesi ve medya etiğiyle ilgili projelerde çalıştı.

2010’dan bu yana kurucularından olduğu Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin direktörü.

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, 16 Mayıs 2017 tarihinde Çelikkan’ı ‘terör propagandası’na ilişkin Terörle Mücadele Kanunu 7/2 maddesince mahkum ederek cezada indirime gitmemiş ve cezayı, benzeri yargılamalardaki durumun aksine, ertelememişti.