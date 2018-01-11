Bir ere de beraat: ‘Türk Telekom baskını’na 28 müebbet, 1519 yıl hapis

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Darbe girişimi sırasında Ankara’daki Türk Telekom binasını işgal etmekten yargılanan sanıklara toplamda 13’ü ağırlaştırılmış olmak üzere 28 müebbet ve 1519 yıl hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre davanın karar duruşması bugün Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda görüldü.

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Mahkeme 13 sanığa ‘anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Sanıklardan 15’i de aynı suçtan yine aynı cezaya çarptırıldı ancak daha sonra ceza müebbet hapse çevrildi.

Tüm sanıklara ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan da toplamda 1519 yıl hapis cezası verildi. O tarihlerde zorunlu askerliğini yapan er O.T. de beraat etti.

Ceza alanlardan hiçbiri tahliye edilmedi. Davanın firari sanığı eski yarbay Ömer Ergenekon’un dosyası da ayrıldı.