Bir ‘Erdoğan’a hakaret’ değil: ‘Neden İzmir’de patlama olmuyor’a takipsizlik 

Beşiktaş’ta 44 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden “Neden hiç İzmir’de patlama olmuyor?” mesajını paylaştığı öne sürülen Elif Şirin hakkında takipsizlik kararı verildi.

‘Ben yazmadım’ demişti

Vodafone Park’ta 10 Aralık 2016’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgütün üstlendiği saldırılarda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

İzmir Barosu, saldırı sonrası Facebook hesabından “Neden İzmir’de patlama olmuyor, yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı?” mesajı paylaşılan Şirin hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’dan suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu mesajı kendisinin yazmadığını savunan Şirin ise, “Twitter ve Facebook hesabım iş yerimde sürekli açık ve beş altı kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fark ettiğimde çoktan paylaşılmıştı ve düzeltmek için iş işten geçmişti. Savcıya da emniyete de benim hesabımdan bu mesajı atan kişinin ismini verdim” demişti.

‘Düşünce özgürlüğü’ kapsamındaymış

DHA’nın haberine göre suç duyurusunu inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, şüphelinin eyleminin düşünce özgürlüğü kapsamında, düşünce açıklama ve eleştiri sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

‘Hedef gösterdi’

Savcılığın kararına karşın, Şirin’in paylaşımının ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan şunları söyledi: “Kullanılan ifadeler şiddete doğrudan hedef gösterme amacı ve sonucu taşımaktadır. Nitekim bu paylaşımın üzerinden henüz bir ay geçmeden İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısı gerçekleşmiş ve polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanımız Musa Can şehit edilmiştir. Şüphelinin ifadeleri bu çerçevede değerlendirildiğinde açıkça şiddeti över nitelikte olduğu görülecektir.”