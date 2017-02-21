Bir dünya markası: Türkiye, trafiğin en yoğun olduğu 10 ülkeden biri

Türkiye, 2016 yılında dünyada trafik sıkışıklığının ortalama en yüksek olduğunu ilk 10 ülke arasında yer aldı.

ABD merkezli küresel yatırım ve veri firması INRIX’in GPS ve karayolu izleme verilerine göre hazırladığı Küresel Trafik Puan Tablosu’na göre listede ilk sırayı sürücülerin yılda 61 saatle trafikte mahsur kaldığı Tayland yer alırken, onu 47’şer saatle Kolombiya ve Endonezya izledi.

Türkiye ise, sürücülerin yılda 34 saatle trafikte mahsur kalmasıyla 10’un sırada yer alırken, İstanbul 59 saati bulan trafik sıkışıklığı süresiyle şehirler klasmanında 15’inci sırada. Verilere göre, İstanbullu şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 25’ini, gün içindeyse yüzde 20’sini trafikte bekleyerek geçirdi.

ABD ve Rusya 42’şer saatle dördüncü ve beşinci sırada yer aldığı listede Venezuela, Güney Afrika, Brezilya ve Porto Riko da bulunuyor.