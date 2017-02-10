Bir dünya markası: Türkiye sanata saldırı ve sansürde ilk 10’da

Danimarka merkezli ifade özgürlüğü organizasyonu Freemuse tarafından her yıl açıklanan sanata ve sanatçılara yönelik sansür, saldırı ve hak ihlalleri raporuna göre Türkiye ‘önde gelen’ ülkeler arasında.

Türkiye, en çok sansür uygulayan ülkeler arasında yedinci sırada yer alırken, ilk 10’da Kuveyt, Çin, Mısır, Hindistan, Rusya, ABD, Pakistan ve İran bulunuyor.

Raporda Türkiye’nin sanatsal ifade özgürlüğü konusunda ciddi hak ihlallerinin yaşandığı ülkeler sıralamasında 2015’e göre altı sıra yukarı çıkarak yedinci sıraya geçtiği belirtilirken, sanata yönelik esas baskının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilhan edilen OHAL koşullarında yaşandığının altı çizildi.

Raporun Türkiye’yle ilgili bölümünde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye 2015’te 12’nci sıradayken 2016’da 13 teyit edilmiş sansür vakasıyla yedinci sıraya yükseldi. Ülkede sanatın tüm dallarına yönelik sansür eylemleri ‘devletin bekası’ gerekçesiyle gerçekleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişiminin ardından muhalif seslere yönelik baskısı sebebiyle arttı.”

Sanatçıya saldırı, tehdit…

2016’da sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik 23 ciddi hak ihlalinin yaşandığı belirtilirken, 11 sanatçının hapiste olduğu, üç sanatçıya ve sanat eserine saldırı düzenlendiği, iki sanatçının da tehdit edildiği ifade edildi.

2016’da sanata yönelik sansür girişimlerinin bir önceki yıla kıyasla sekiz tane artarak 13’e yükseldiği belirtilen raporda, hapisteki sanatçı sayısının ikiden 11’e yükselmiş olması ‘endişe verici bir artış’ diye nitelendi.

İhlal ve sansür en çok müziğe

Raporda, darbe girişiminin ardından başlatılan tasfiye operasyonlarından yedi sanatçının doğrudan etkilendiği belirtilirken, bunun sebebinin sanatçıların eserleriyle ilgili olduğu kaydedildi.

Sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin ve sansür vakalarının 21’inin müzikte, yedisinin tiyatroda, beşinin görsel sanatlarda, ikisinin sinemada, birinin de farklı sanat dallarınd gerçekleştiği belirtildi.

Sanata ve sanatçıya yönelik ihlal eylemlerinden 13’ü sansür, 11’i hapse atma, yedisi soruşturma, üçü saldırı, ikisi de tehdit olarak gerçekleşti.