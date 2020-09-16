Bir düğün 176 kişiye virüs bulaşmasına, yedi kişinin ölmesine neden oldu

ABD’nin Maine eyaletinde düzenlenen bir düğün sonrasında corona virüsü bulaşanların sayısı 176’ya ulaştı; yedi kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

7 Ağustos’ta, Millinocket kasabasındaki bir kilisede kıyılan nikah ve sonrasındaki resepsiyonda, eyalet valisi Janet Mills’in 50 kişiden fazla katılımın olduğu etkinliklere ilişkin yasağı ihlal edildi.

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Onlarca vakanın kaynağı olması sebebiyetiyle ülke gündemindeki düğüne 65 kişi katıldı.

Ölen yedi ismin de düğüne katılmadığı, katılanlarla temas kuran kişiler olduğu belirtildi.

Katılımcılardan birinin New York County Cezaevi’nin çalışanlarından biri olduğu ve orada 72 kişiye virüs bulaşmasına neden olduğu açıklandı.

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Nikahın kıyıldığı ‘Calvary Baptist Church’ adlı kilise ise ayinlere devam edildiğini açıklamakla yetindi. Ancak, ABD basını, kilise çalışanları arasında da 10 kişiye virüs bulaştığını yazdı.