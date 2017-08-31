Bir dönemin yıldız adayıydı: Fenerbahçe, Salih Uçan’ı bir yıllığına Sion’a kiralandı

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, bir yıllığına İsviçre’nin Sion takımına kiralandı.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun kiralık transferi konusunda Sion’la anlaşıldığı belirtilerek Uçan’a başarılar dilendi.

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Büyük beklentiler vardı

Bucaspor altyapısından yetişen Uçan, 2012 yazında, ikinci ligden gelen o yaşta bir oyuncu için yüksek denilebilecek bir bonservis bedeliyle 1,5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda gösterdiği performansla Türkiye futbolunun en çok gelecek vaadeden isimleri arasında gösterilen Uçan, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselmesine katkıda bulunmuştu.

Fenerbahçe’deki ikinci sezonunda lig şampiyonluğu yaşamasına karşın istediği süreleri alamayan genç oyuncu, iki yıllığına İtalyan devi Roma’ya kiralanmıştı.

Roma’da geçirdiği iki sezonda çok az forma şansı bulabilen Uçan, geçen sezon büyük beklentilerle geri döndüğü Fenerbahçe’de de istenen performansı ortaya koyamamıştı.

A Milli Takım formasını bir kez giymiş olan Uçan, bu sezon şansını 10 takımın yer aldığı İsviçre liginde ilk altı hafta sonunda altıncı sırada yer alan Sion’da deneyecek.