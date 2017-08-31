Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bir dönemin yıldız adayıydı: Fenerbahçe, Salih Uçan’ı bir yıllığına Sion’a kiralandı

Share7
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 8

 

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, bir yıllığına İsviçre’nin Sion takımına kiralandı.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun kiralık transferi konusunda Sion’la anlaşıldığı belirtilerek Uçan’a başarılar dilendi.

Reklam

Büyük beklentiler vardı

Bucaspor altyapısından yetişen Uçan, 2012 yazında, ikinci ligden gelen o yaşta bir oyuncu için yüksek denilebilecek bir bonservis bedeliyle 1,5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda gösterdiği performansla Türkiye futbolunun en çok gelecek vaadeden isimleri arasında gösterilen Uçan, takımının UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselmesine katkıda bulunmuştu.

Fenerbahçe’deki ikinci sezonunda lig şampiyonluğu yaşamasına karşın istediği süreleri alamayan genç oyuncu, iki yıllığına İtalyan devi Roma’ya kiralanmıştı.

Roma’da geçirdiği iki sezonda çok az forma şansı bulabilen Uçan, geçen sezon büyük beklentilerle geri döndüğü Fenerbahçe’de de istenen performansı ortaya koyamamıştı.

A Milli Takım formasını bir kez giymiş olan Uçan, bu sezon şansını 10 takımın yer aldığı İsviçre liginde ilk altı hafta sonunda altıncı sırada yer alan Sion’da deneyecek.


Share7
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 8

SON HABERLER

Özdağ’ın ‘itirazı var’: ‘Bozkurt’ yasaklanamaz

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanamayacağını söyledi. 

Bu kez Van: 30 gün boyunca eylem yasağı

Van Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...