Bir dönemin fenomen oyunu ‘Yılan’ geri dönüyor: Nokia 3310 ay sonunda piyasada

Yılan oyunuyla hafızalara kazınan Nokia’nın 3310 modeli, ay sonunda yeniden piyasaya sürülecek.

Independent’ın haberine göre, ilk kez 2000 yılında satışa sunulan Nokia 3310, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde yeniden piyasaya sürülecek.

Güvenilir ikinci telefon

59 avrodan (yaklaşık 228 lira) satılacak olan telefon, alıcılara ‘güvenilir ikinci bir telefon’ olarak sunulacak.

Nokia’nın yeni stratejisi

Nokia, akıllı telefon dönemine uyum sağlamakta zorlanmış ve Microsoft’a satılmıştı. Eski modellerin yeni versiyonlarını piyasaya sürme stratejisini uygulamaya başlayan Nokia, 2015 yılında Nokia 215’i 29 gün boyunca 29 dolar fiyatla satışa sunmuştu.

Nokia markası altında yapılan telefonlar, HMD Global isimli bir Finlandiya firması tarafından satılıyor. HMD, Mobil Dünya Kongresi’nde diğer yeni telefonlar Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6’yı da piyasaya sürecek.