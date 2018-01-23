Bir döneme damga vurmuştu: NTV Spor’un satışı için son aşamaya gelindi

NTV Spor kanalının satışı için DiscoveryCommunications ile anlaşmaya varıldı.

Kanalın bundan sonraki yayın hayatı ile ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Hürriyet’ten Dinçer Gökçe ile Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren spor kanalının satışı için taraflar arasındaki imza saatler içinde atılacak. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunduğu belirtildi.

17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlayan NTV Spor, özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınları ile bir döneme damgasını vurdu.

Kanalın simge programcılarından Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde halen Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor’un genel yayın yönetmenliğini ise Fuat Akdağ yürütüyor.

NTV Spor’u aldığı belirtilen Discovery Communications ile Doğuş Yayın Grubu arasında iki yıl önce bir stratejik ortaklık anlaşması da kurulmuştu. Bu ortaklık ile Discovery, Türkiye’deki kanal sayısını 13’e çıkarmanın yanı sıra reklam verenlere daha geniş ve etkin bir portföy sunarak Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası medya şirketi pozisyonunu da güçlendirmeyi hedeflemişti.

Discovery Communications’ın kanalları arasında Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi pek çok konsept kanal bulunuyor.