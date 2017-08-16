Bir devrin sonu: Tekirdağ’daki 86 yıllık rakı fabrikası Manisa’ya taşındı

Tekirdağ’ın ünlü rakısını üreten Tekirdağ Rakı Fabrikası, özelleştirilmesinin ardından Manisa’ya taşındı.

1 Eylül 1931 yılında kurulan fabrika, 1 Mart 2014 tarihinde özelleştirilmesi ardından, makine parkları sökülerek Manisa’ya taşınmaya başladı, işlem beş ay önce tamamlandı.

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102.5 dönümlük arazide sadece bir güvenlik görevlisinin kaldığı tesis atıl durumda.

Fabrikaya işçi olarak girmesinin ardından kimya mühendisliğinin yanısıra 14 yılda fabrikanın müdürlüğünü yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tesisin tarihini şöyle anlattı: “1 Eylül 1931 yılında ilimizde yetişen üzümlerden ilk alımlarını yapan fabrika, 1942 yılına kadar şarap üretimi, 1942 den sonra ise konyak ve şarap üretimi yapmıştır. 1967’den sonra konyak, şarap ve rakı üretimini sürdürmüştür.”

Durumdan dolayı hayli üzgün olduğunu söyleyen Albayrak şunları aktardı: “Çıkan bir haberde şirket yetkilileri, taşınma sebeplerinden birini şehre yayılan anason kokusunun rahatsızlık verdiğini ifade etmişler. Orada 1994 yılından itibaren biyolojik arıtma tesisi devreye girmiştir. Devreye girdikten sonra ne çevreyi kirletmiş, ne de rahatsız edecek derece de koku yaymamıştır. Yazları belki az derecede anason kokusu duyulmuştur. Ama o da rahatsız edecek derecede değildir.”

‘Anason kokulu kentin çocukları’

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör, fabrikanın kapanmasıyla istihdam sorununun daha da büyüyeceğini belirterek, bölgede bağcılık yapan üreticinin de mağdur olacağını belirtti.

Işıkgör şöyle devam etti: “Tekirdağ’da bir spor müsabakasına gittiğiniz zaman tribünlerde, ‘Anason kokulu kentin çocukları’ diye afişler asılırdı. Şimdi duyuyoruz ki, bazıları anason kokusundan rahatsız oluyorlarmış. Bunun için kapatılmış. Üretilen bir çok galeta çeşidinde de anason kullanılıyor. O halde galetayı da mı yasaklayacağız.”