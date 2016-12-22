Bir DBP’li belediye eş başkanı daha gözaltına alındı

Ağrı’nın Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mensubu belediye eş başkanı Mukaddes Kubilay, İzmir’de gözaltına alındı.
Ağrı başsavcılığının PKK/KCK’ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada Kubilay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kubilay, İzmir’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanlığı da yapmıştı.
DHA’nın haberine göre hakkındaki yakalama kararının ardından ortadan kaybolan Kubilay’ın Torbalı ilçesinde saklandığı belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan Kubilay Ağrı’ya gönderilecek.
Son bir yılda DBP’li 67 belediye eş başkanı tutuklandı, 46 belediyeye kayyım atandı, 3 bin 51 parti yöneticisi tutuklandı.