Bir darbe de kulübünden: Stuttgart, bar çıkışı karıştığı kavgada hastanelik edilen Grosskreutz’la yolları ayırdı

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, geçtiğimiz günlerde karıştığı bir kavgada hastanelik olan oyuncusu Kevin Grosskreutz’la disiplinsiz davranışları nedeniyle yolları ayırma kararı aldı.
Kavganın bar çıkışında gece geç saatlerde yaşanması ve Grosskreutz’un yanında altyapıdan üç futbolcunun bulunmasının bu kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.
Yönetimin 28 yaşındaki oyuncuyla yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan kulüp sözcüsü, Grosskreutz’un sözleşmesinin fesh edileceğini duyurdu.
Galatasaray’da oynamadan geçen yarım sezonun ardından ülkesine dönmüştü
Geçtiğimiz sezon transfer döneminin son gününde Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Alman futbolcu, bilgilerinin FIFA’nın sistemine girilememesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte forma giyememişti. Futbol oynamadan geçirdiği yarım sezonun ardından Galatasaray’dan ayrılan Grosskreutz, Stuttgart’a transfer olmuştu.