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Yaramazlara biraz batar!

Bir ‘corona’ şüphesi de Ordu’da: Japonya’dan geldi

Japonya’dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle Ordu’da hastaneye başvuran E.K. (25), corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı. 

Fotoğraf: DHA

Ordu Devlet Hastanesi’ne palyatif bakım servisine kaldırılan E.K.’nın kan örnekleri Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı’na gönderildi.

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Hatay’da da Bangladeş uyruklu bir kişi, corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde ise Tayland tatilinden dönen 40-45 yaşındaki bir adam virüs kaptığı şüphesiyle sağlık kontrolünün ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Hasta Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara’ya götürülecek.

Çin’in Wuhan kentindeki bir yabani hayvan pazarından yayıldığı düşünülen hastalık şimdiye kadar 80 bin kişiye bulaşırken tüm dünyada 2 bin 700’den fazla insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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