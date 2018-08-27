Bir çocuk yaralandı: ‘Gürültü yapmayın’ diyerek parkta ateş açan adam serbest

İstanbul’un Pendik ilçesinde parkta oynayan çocukların gürültüsüne kızarak havaya ateş açan adam, yedi yaşındaki kız çocuğunun yaralanmasına neden oldu. Saldırgan serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre bayramın birinci günü olan 21 Ağustos’ta B.B. adlı adam evinin karşısındaki çocuklara “Gürültü yapmayın” diye bağırdı.

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Çocukların oynamaya devam etmesi üzerine B.B. dairesinden havaya ateş açtı. Çocuklar silah sesini duyunca parktan kaçtı.

‘Anne sırtım ağrııyor’

Yedi yaşındaki Hiranur Demircan da eve gidince annesine sırtının ağrıdığını söyledi.

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Anne Serenay Demircan, kızının vücudunu kontrol edince sırtında kan olduğunu gördü. Hastaneye götürülen çocuğun sırtında mermi olduğu anlaşıldı. Merminin çocuğun ciğerine 2 santim kala durduğu saptandı.

Müdahelenin ardından hayati tehlikeyi atlatan çocuk plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek.

Mahkemeye çıkmadan serbest

Ailenin şikayeti üzerine B.B. gözaltına alınarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.