Bir bölümünde Gülen kitabı görülmüştü: ‘Çocuklar Duymasın’a ‘FETÖ’ soruşturması

Kanal D’de yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizi hakkında, son bölümündeki görüntüler nedeniyle ‘FETÖ’ soruşturması başlatıldı.
Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde kütüphane rafında ‘Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları’ adlı kitabın gözükmesi ‘ gizli FETÖ propagandası’na yorulmuş, sosyal medyada o sahneye ait ekran görüntüleri paylaşılmıştı.
Bunun üzerine hedef haline gelen senarist ve yapımcı Birol Güven özür dilemiş, sanat yönetmeninin yazılı ifadesinin alındığını belirtmişti.
Akşam’dan Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre dizi hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne talimat vererek dizinin söz konusu bölümünün incelenmesini istedi.
‘FETÖ propagandası’yla suçlanan Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı özür diledi: Hepimizin dikkatinden kaçmış