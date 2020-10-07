Bir barda maske uyarısı yapan 80 yaşındaki adam itilmesi sonucunda düşüp hayatını kaybetti

ABD’de, bir barda maske takmayan bir kişiyi uyaran 80 yaşındaki adam, itilmesi sonrasında yere düşüp hayatını kaybetti.

Fotoğraf: pixabay.com

Polisten yapılan açıklamaya göre West Seneca adlı kasabada, bir bara giden Rocco E. Sapienze, ‘mekanın müdavimlerinden’ olan 65 yaşındaki Donald M. Lewinski’yi bira alırken maske takmadığı ve çalışanlara iyi muamele etmediği gerekçesiyle uyardı.

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İkili arasında tartışma çıktı. Lewinski, Sapienze’yi iki eliyle itti. Yere düşen Sapienze başını çarptı ve hastanaye kaldırıldı; 1 Ekim’de yaşam mücadelesini kaybetti.

Sapienze’nin yeğeni Blaine Riley, “Nedeni ne olursa olsun 80 yaşındaki bir adama el kalkmaz. Kaldı ki uyarısı çok haklı bir uyarı. Çok üzgünüz” dedi.

Lewinski’nin ölüme sebebiyet vermekten yargılanacağı belirtildi.

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Mayıs ayında ABD’nin Flint kentinde maske uyarısı yapan bir mağazanın güvenlik görevlisi müşteri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Fransa’da ise bir otobüs şoförü, maskeleri olmadığı için araca bindirmediği bir grubun saldırısına uğramış ve yaşamını yitirmişti.