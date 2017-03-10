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Bir bahis şirketine göre 16 Nisan’ın favorisi ‘Evet’: ‘Hayır’a bire 2.80 oran

 

Uluslararası bir bahis şirketi ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’i favori gösterdi.

Avrupa’da yasal olarak faaliyet gösteren şirket, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandumda ‘Evet’ sonucunun çıkmasına bire 1.38 oran verirken ‘Hayır’a ise bire 2.80 oran açtı.

Şirket ‘Hayır’ın yüzdesiyle ilgili herhangi bir oran belirlemezken ‘Evet’ için oy yüzdesi araladığını ise yüzde 50’den başlattı.

‘Evet’in yüzde 50’den az oy almasına bire 2.80 oran belirlenirken yüzde 51-52 arasına bire 3.50; yüzde 52-53 arasına bire dört; yüzde 50-51 aralığına ise bire 5.70 oran açıldı.

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AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

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