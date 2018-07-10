Bir babanın en ağır yükü…

Tekirdağ’daki tren kazasında karısıyla beş aylık kızını kaybeden adam, oğlunun yaralı kurtulduğunu görünce diğerleri için de aynı şeyi düşünüp umutlandığını söyledi.

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Trende toplam 362 yolcu, altı da personel vardı.

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Kazada 28 yaşındaki Derya Kurtuluş ve beş aylık kızı Beren de hayatını kaybetti. Anne-kızın cenaze namazı dün kılındı.

İHA’nın haberine göre Derya Kurtuluş’un eşi Melih Kurtuluş, eşinin kendisine kazadan 10 dakika önce “10 dakikaya duraktayım, alırsın” diye mesaj attığını söyledi.

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İstasyona gidince trenin raydan çıktığı haberinin geldiğini aktaran Melih Kurtuluş, olay yerine ilk gidenlerden birinin kendisi olduğunu, oğlu Kemal’i raylarda otururken gördüğünü dile getirdi.

Baba Kurtuluş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bacanağımın eşi falan da trendeydi, onları çıkartmışlar zannettim. Baktım iyiydi, ‘Bir umut’ dedim, ‘Oğlum kurtulduysa diğerleri de kurtulmuştur.’ Zaten yaralıların hepsine baktım. Gece saat 00.30’a kadar oradaydım, yaralılar içinde yoktu. Dedim ‘Belki helikopterle arka taraftan gitmiştir.’ Oradan çıkanları göremedim çünkü hepsini traktörlerle taşıdılar. Hiç gidilebilecek gibi bir yer değildi zaten. Hep aradık ama sonra Facebook’ta bir doktor paylaşmış, herhalde hastanelerdi… Aradık hastane hastane, sonunda polis teşhis için çağırdı. Orada eşimi de baldızımı da gördüm, en son Beren’imi de gördüm. Sizlere ömür işte…”