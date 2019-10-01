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Yaramazlara biraz batar!

Bir babanın en acı günü: Down sendromlu oğlu balkondan atlayarak öldü

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Samet Ç. (20), binanın dördüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Baba Muammer Ç.’nin yere çöküp oğlu için gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.

Fotoğraf: DHA

Sütlüce Mahallesi’nde yaşayan Samet Ç. bu sabah ailesiyle kahvaltı ettikten sonra balkona çıktı ve aşağıya atladı. Gelen ses üzerine balkona koşan anne-baba, oğullarının beton zeminde kanlar içerinde yattığına şahit olunca evden feryatlar yükseldi. Sağlık ekipleri Samet Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Oğullarının öldüğünü öğrenen anne ve baba sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muammer Ç., bir süre kaldırıma oturup yatan oğluna bakarak gözyaşı döktü.

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