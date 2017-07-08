Bir ayrılık da Beşiktaş’ta: Gökhan İnler’in sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedildi

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Beşiktaş’ın geçen sezon kadrosuna kattığı 33 yaşındaki futbolcu Gökhan İnler’in sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedildi.



Hürriyet’in haberine göre 2016/17 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini yönetimi iletti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de onay vermesi üzerine İnler’in talebini kabul eden yönetim, oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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Beşiktaş’la bu akşam son idmanına çıkan ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan İnler’in Fenerbahçe veya Galatasaray’a gitmeyeceğine dair siyah-beyazlı yönetime söz verdiği belirtildi.