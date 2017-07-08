Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bir ayrılık da Beşiktaş’ta: Gökhan İnler’in sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedildi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Beşiktaş’ın geçen sezon kadrosuna kattığı 33 yaşındaki futbolcu Gökhan İnler’in sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedildi.


Hürriyet’in haberine göre 2016/17 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamayan oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediğini yönetimi iletti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de onay vermesi üzerine İnler’in talebini kabul eden yönetim, oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Reklam

Beşiktaş’la bu akşam son idmanına çıkan ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan İnler’in Fenerbahçe veya Galatasaray’a gitmeyeceğine dair siyah-beyazlı yönetime söz verdiği belirtildi.

 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...