Bir aylık bilanço: Temmuzda en az 195 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Temmuz 2018’de en az 195 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSİG’in verilerine göre temmuzda 195 işçinin yaşamını yitirmesiyle, yılın ilk yedi ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı en 1103 olarak kayda geçti.

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Temmuzda yaşamını yitirenlerden 156’sı işçi ve memur, 39’u ise çiftçi ve esnaf. Hayatını kaybeden işçilerin yedisi çocuktu, 16’sı da sığınmacı.

Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, metal, enerji ve gıda işkollarında görüldü.

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En çok iş cinayeti İstanbul, Antalya, Kocaeli, Adana, Ankara, Denizli, Aydın, Düzce, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da yaşandı.