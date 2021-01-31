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Yaramazlara biraz batar!

Bir aylık bebeğe pansumana giden ekibin bulunduğu ambulans kara saplandı: Altı saat sonra hastaya ulaşıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde sağlık personeli, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan, pansuman yapılması gereken bir aylık bebeğe, belediye ekiplerinin altı saat süren çalışması sonrasında ulaşabildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye 15 kilometre mesafedeki Suveren Mahallesi’nde yaşayan hidrosefali hastası Rabia Kırmızı’nın yakınları, ameliyat sonrası pansumanını yapamayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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Mahalleye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, 10 kilometre kala tipi dolayısıyla yoldan çıkarak kara saplandı.

Bölgeye yönlendirilen Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açtıktan sonra sağlık ekibi hastaya ulaştı ve pansumanını yaptı.

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Hasta yakınları, gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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