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Yaramazlara biraz batar!

Bir aydır haber alınamayan dört yaşındaki Miraç’ı arayan jandarma, evlerde mor ışık kullanarak iz sürdü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde kaybolan dört yaşındaki Miraç’tan bir aydır haber alınamıyor. Miraç’ın bulunması için çalışmalara sürüyor.

Fotoğraf: AA

Diyarbakır’dan 31 Temmuz’da, akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden üç çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan oğulları Miraç Çiçek’in bulunması için başlatılan soruşturma ve araştırma çalışmaları sürüyor.

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AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında, küçük Miraç’ın en son görüldüğü sokaktaki 14 evde jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, evlerde özel kimyasal ilaç ve mor ışık yardımıyla delil aradı.

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