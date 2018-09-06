Bir ayda yüzde 85’lik zamın ardından: Un ihracatına kısıtlama

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, deri koltuklar yapılarak VIP araca dönüştürülen aracın ‘dönüşüm’ maliyetinin 60 bin lira olduğunu belirterek, “Kamu hizmetlerinde bir yerden bir yere intikal sırasında yüz yüze değerlendirmelerin yapılabileceği bir araca ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.