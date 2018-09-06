Bir ayda yüzde 85’lik zamın ardından: Un ihracatına kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, un fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla ihracatına sınırlama getirdi.
Son dönemde aşırı artan un fiyatları nedeniyle Türkiye’de gıda tüketiminin zirvesinde yer alan ekmek fiyatları da baskı altına girmişti.
Bir çuval unun fiyatının bir ay içinde yüzde 85’lik artışla 95 liradan 175 liraya çıkmasının ardından, Ticaret Bakanlığı fiyat istikrarını sağlayabilmek amacıyla bugün aldığı bir kararla ihracatı sınırladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ”Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir” dendi.