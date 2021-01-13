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Yaramazlara biraz batar!

Bir ayda yüzde 20 arttı: Aralıkta 222 bin kişi daha ‘kısa çalışma’ya girdi

Aralık ayında 222 bin kişi daha kısa çalışmaya girerken, 639 bin kişi de ücretsiz izin kapsamındaki destek uygulamalarından yararlandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kısıtlamalardan etkilenen işyerleri için de 1 Aralık itibariyle yeniden kısa çalışmaya başvurma hakkı getirilmişti.

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Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre aralık ayına ait veriler İşsizlik Sigortası Fonu’nun raporuna yansıdı.

Rapora göre, kısa çalışma kapsamında olan çalışan sayısında, yılın son ayında hızlı bir artış görüldü.

Kasım ayında 1 milyon 15 bin 981 kişi kısa çalışma kapsamındayken, aralık ayı itibariyle bu rakam 1 milyon 238 bin 814’e ulaştı.

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Kısa çalışmadan yapılan ödeme miktarı da aralık ayı itibariyle 1 milyar 922 milyon 886 bin lira oldu.

Bir yıl boyunca kısa çalışma kapsamında yapılan ödemelerin toplamı ise, 25 milyar 352 milyon 284 bin liraya kadar çıktı.

Aralık ayında 222 bin kişi daha kısa çalışmaya girerken, 639 bin kişi de ücretsiz izin kapsamındaki destek uygulamalarından yararlandı.

2.3 milyon kişiye ulaştı

Bu yıl ücretsiz izin desteğinden yararlanan kişi sayısı ise, nisan-aralık dönemi için 2 milyon 291 bin kişiye ulaştı.

Yapılan ödeme tutarı da 7 milyar 225 milyon 653 bin 409 lira oldu. İşkur’un verilerine göre, aralık ayı içinde 127 bin 66 kişi daha ücretsiz izin kapsamına girdi.

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