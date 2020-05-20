Bir ayda üçüncü karar: 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi

Cumhurbaşkanlığının kararıyla 800’den fazla ithal mala ek gümrük vergisi getirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Karara göre 30 Eylül’e kadar yüzde 30’a kadar, daha sonra ise 10 puana kadar düşük oranda ek gümrük vergisi alınacak.

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Ek gümrük vergileri, ithalattaki gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.

Ek vergi getirilen ürünlerden bazıları şöyle: İş makinesi, vinç, beton karıştırma ve pompa araçları, püskürtme alet ve makineleri, yiyecek ve içecek imal makineleri ve presler, paketleme ve ambalajlama makineleri, metal işleme makineleri, enjeksiyon makineleri, tarım makine ve aletleri, süt sağma makineleri, tel kesme işleme makineleri, kağıt işleme makineleri, kalender ve hadde makineleri, torna tezgahları ve aynaları, zımbalı kesme tezgahları, yassılaştırma tezgahları, delme tezgahları, taşlama tezgahları, lehim ve kaynak makineleri, otomatik satış makineleri, ciltleme makineleri, baskı makineleri, büro makineleri, hava ve sıvı pompaları, kompresörler, dikişli ve dikişsiz çelik borular, gemi zincirleri, demir çelikten teller ve kablolar, demir çelikten levha, depo-sarnıçlar, inşaat malzemesi, elektrik teçhizatı, elektrik izolatörleri, ateş tuğlası, mermer, granit, traverten, radyatörler, alüminyumdan teller ve kablolar, alüminyumdan şerit ve levhalar, alüminyum folyo, konveyörler, transmisyon kolonu, transmisyon milleri, elektrik akümülatörleri, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, pnömatik aletler, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, camlar ve camdan eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, televizyon alıcı cihazları, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller, termometreler, vatka ve keçeler, yarı mamul deriler, tabi mantar ve mantardan eşya.

Daha önce 18 Nisan ve 11 Mayıs’ta da çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirilmişti.