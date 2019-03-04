Bir ayda ikinci: Selanik’teki Türkiye konsolosluğuna molotofkokteylli saldırı

Türkiye’nin Selanik başkonsolosluğunu koruyan polislere yüzleri maskeli 50 kişilik grup molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Yunanistan’da son dönemde öğrenci olayları kaynaklı saldırılarda Türkiye’nin Selanik başkonsolosluğu da hedef oluyor.

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Son saldırı sumartesi gecesi meydana geldi. Selanik Aristoteles Üniversitesi’nden çıkan yüzleri maskeli bir grup, başkonsolosluğu koruyan polis ekiplerine molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Takviye polis ekipleri, yaklaşık 50 kişiden oluşa guruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Bir saat süren olaylarda 15 kişi gözaltına alındı, üç kişi tutuklandı. Kaçan diğer saldırganlar üniversite binasına geri çekildi. Olaylar sırasında dört araç yandı.

Geçen ay da benzer saldırı olmuştu

Geçen ay yine Selanik’teki Türkiye başkonsolosluğu yakınlarında bulunan polislere molotof kokteylli saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

2018’in mart ayında da yine başkonsolosluk yakınındaki polis kulübesine molotofkokteylli ve taşlı saldırı düzenlenmiş, üç araç zarar görmüştü.