Bir ayda 5 milyon 56 bin seyirci: 2018’in en çok izlenen filmi ‘Müslüm’

Şarkıcı Müslüm Gürses’in yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan ‘Müslüm’, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaştı.

AA’nın Box Office Türkiye’den derlediği bilgilere göre yönetmenliğini Can Ulkay ve ‘Ketche’ ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç’ın üstlendiği filmden elde edilen hasılat ise 67 milyon liraya ulaştı. Film böylece 2018’in en çok izlenen yapımı olurken, 1989’dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 8’inci sıraya yerleşti.

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Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses’in çocukluğunu Şahin Kendirci’nin canlandırdığı yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldı.

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Film, 26 Ekim’de vizyona girmişti.