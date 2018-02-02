Bir ay hapis yattı, paylaşımların kendisine ait olup olmadığı yeni incelenecek

İzmir’de sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan 32 gün cezaevinde kalan eski TRT kameramanı Binali Erdoğan’ın, mesajları kendisi yazıp yazmadığı tespit edilecek.

Paylaşımlar gerekçesiyle memuriyetten atılan Erdoğan hakkında TRT tarafından ‘hakaret’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Erdoğan hakkında dava açılmış, kameraman ‘delillerin toplanılmaması ve delil karartma ihtimali’ gerekçesiyle 20 Ekim 2017’de tutuklanmıştı. Erdoğan 32 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

‘Paylaşımlar benim üretimim değil’

İzmir 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam edildi. Duruşmaya Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı.

Kameraman, 32 yıllık memur olduğunu, paylaşımlar üzerinden yorum yapılarak suçlu çıkarılmaya çalışıldığını, kimseye hakaret etmediğini, Atatürk ilkelerine bağlı laik bir devlet savunucusu olduğunu kaydetti.

Erdoğan savunmasında şunları anlattı: “Paylaşımlarım kendi üretimim değildir. Ben ‘İncinsen de incitme’ kültürüyle yetişen biri olduğum için hakaret etmem söz konusu değildir. Sosyal medya hesabıma hukuksuz şekilde giren kişi ya da kişilerce ihbarda bulunuldu. Soruşturma kapsamında 32 yıllık memurluk hayatıma son verildi. Geçmişi FETÖ bağlantılı olan, devletin çeşitli kurumlarında kripto olarak görev yapan bu kişiler tarafından adalet mekanizması tahrip ediliyor. Bu soruşturmanın amacı benim gibi düşünen kişilere gözdağı vermektir. En başından beri benim düşüncelerim üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Algı operasyonunun sona ermesini ümit ederek beraatımı talep ediyorum.”

Mahkeme, söz konusu paylaşımların Erdoğan’a ait olup olmadığının bilişim uzmanı tarafından incelenerek rapor hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Erdoğan, KESK’e bağlı Haber-Sen’in İzmir şube yöneticisi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi.