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Bir ay sonra teslim olmuştu: Atatürk’e hakaret yağdıran Nurcu hoca tutuklandı


 

Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret yağdıran Nur Cemaati hocası Hasan Akar teslim olmasının ardından tutuklandı.

Nur Cemaati’nin hocalarından olduğu belirtilen Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen piç” ve annesi Zübeyde Hanım için “Selanik’te resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi ifadeler kullanmıştı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Akar, adresinde bulunamamıştı. CHP, Akar’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sormuştu“Atatürk’e küfreden bu meczup neden yakalanamıyor?”

Akar’ın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplam 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bakırköy 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yargılanmaya başlanacak Akar, bir ayı aşkın süredir aranıyordu.

Teslim olan Akar, tutuklandı.

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