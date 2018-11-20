Bir ay sonra tavuk üreticilerin yarısının iflas etmesi bekleniyor

Yükselen döviz kurunun etkisiyle bazı kalemlerde yüzde 100’ü bulan, ortalamada yüzde 52.5 artan girdi maliyetleri nedeniyle beyaz et üreticilerinde iflaslar başladı. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) sene sonunda üretim tesislerinin yarısının kapanacağını öngörüyor.

TÜKEBİR verilerine göre göre son bir yılda Sakarya-Kocaeli Bölgesi’ndeki 1465 üretici firmanın 470’i, Ege’deki 3 bin firmanın da 400’ü artan maliyetlere dayanamayıp üretimini sonlandırdı.

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Ülke genelinde toplam 14 bin üretici firmanın bulunduğunu aktaran TÜKEBİR 2. Başkanı Osman Bayraklı firmaların yüzde 50’sinin sene sonu itibarıyla kapanacağını söyledi.

Temel aktörler yem ve civciv hariç masraflara karışmıyor

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre Türkiye’nin kanatlı sektöründe hizmet veren başlıca firmalardan Keskinoğlu, Şenpiliç ve Erpiliç gibi sermaye grupları, ülke genelinde 14 bin üreticiyi kapsayan 18 entegre tesiste üretim yaptırıyor. Ancak söz konusu markalar, sadece yem masraflarını ve civcivleri karşılarken, elektrik, kömür, çeltik, işçilik ve altlık gibi diğer tüm giderler üretici tarafından üstleniyor.

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Buna göre, geçen yıl 300 lira olan 1 ton çeltik bu sene 600 liraya, 1 ton kömür 600 liradan 1000/1250 liraya yükseldi. Bayraklı’nın da belirttiğine göre üreticiye son 45 gündür yansıyan zamlı elektrikle tarifesi nedeniyle de sıkıntıya düşmeye başladı. Bu süre içinde yalnızca elektriğe ödenmesi gereken miktar 4 bin liradan, 7 bin 500 liraya çıktı.

“Entegre tesisler borçlarını ödeyemediği için ekipmanını satıp, tek tek kapanıyor” diyen TÜKEBİR Genel Başkan Yardımcısı Mazlum Öztürk de elektrik borcunu kapamak için iki jeneratöründen birini değerinin çok altında sattığını söyledi.

Karadeniz’de 6 milyon TL alacak birikti

Sadece Karadeniz’deki üreticilerin, toplam 5-6 milyon liralık alacağı bulunurken sektörde artan konkordatolar nedeniyle tahsilat sıkıntısı yaşanıyor. Son olarak sektörün önemli firmalarından Keskinoğlu, 11 Haziran’da konkordatoya başvurmuş, beş aylık geçici mühlet, bu ay itibarıyla 12 ay daha uzatılmıştı.