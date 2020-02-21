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Yaramazlara biraz batar!

Bir ay içinde ameliyat olmazsa görme yetisini kaybedecek

Yalova’da yaşayan iki çocuk annesi 43 yaşındaki Behiye Coşkun, bir ay içinde kök hücre ameliyata olmazsa görme yetisini kaybedecek.

Behiye Coşkun, kızları 12 yaşındaki Sümeyye Naz ve sekiz yaşındaki Elisa Naz’la… (Fotoğraf: DHA)

İki ay önce gece körlüğü hastalığına yakalanan ve aynı zamanda işitme engelli olan Coşkun’a doktorlar ameliyat olmazsa görme yetisini kaybedeceğini söyledi.

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Behiye Coşkun’un ayakkabı boyacısı olan 55 yaşındaki bedensel engelli eşi İsmail Coşkun, eşinin kardeşinde de aynı durumun olduğunu, onun görme yetisini kaybettiğini dile getirdi.

İsmail Coşkun şunları söyledi: “Kayınbiraderimin gözleri önceden görüyordu ama şimdi görmüyor. Eşimin de aynı duruma düşmesini istemiyorum. Evde kendi işini de yapamıyor, çocuklarımıza da bakamıyor. Kayınvalidem sürekli bizle ilgileniyor. Eşimin gözlerinin tedavi edilmesi için yardım bekliyoruz.”

Behiye Coşkun’un annesi Türkan Oturakçı şu ifadeleri kullandı: “Kızımda da görme problemi vardı, gittikçe ağırlaştı. Doktorlar kök hücre ameliyatı olması gerektiğini söylüyor. Ben kızımın kardeşi gibi olmasını istemiyorum. Kızım torunlarımla ilgilenemiyor, torunlarımı okula ben götürüyorum, yemeklerini ben yapıyorum. Daha önce markete gidebiliyordu, son bir senedir gözleri iyice kötüleşti. Kızımın iyileşmesini istiyorum.”

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Coşkun’un sekiz yaşındaki kızı Elisa Naz, “Annemin beni büyürken görmesini istiyorum” dedi.

Valilikten yardım kampanyası

Behiye Coşkun için Yalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, şu bilgileri verdi: “İşitme engelli kardeşimiz Behiye Coşkun, yakın bir süreçte gözlerinden rahatsızlandı. Gözlerini kaybetmek üzere olan kardeşimiz için Yalova Valiliği ve Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği işbirliği içerisinde başlattığımız yardım kampanyasındaki hesap numaralarına desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah sessiz dünyası kararmaz. Aydınlık dolu gelecek için siz de umut olun.”

Behiye Coşkun için Ziraat Bankası’nın Yalova şubesinde ‘TR51 0001 0004 0409 3773 0850 04’ IBAN numarasıyla yardım toplanıyor.

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