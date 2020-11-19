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Yaramazlara biraz batar!

Bir aşıdan daha iyi haber: Oxford’un adayı da yaşlılarda bağışıklık sağladı

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ilaç şirketiyle ortak gelştirdiği ‘corona’ aşı adayının, faz 2 denemelerinde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan makalede, yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya plasebo verilen faz 2 denemelerinin sonuçları paylaşıldı.

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Aşının birinci ve ikinci aşama denemelerinde, Covid-19 nedeniyle ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan gruplar üzerinde güçlü bağışıklık geliştirdiği belirtildi.

İkinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere üç ayrı yaş grubundaki gönüllülerin tamamında aşının benzer antikor ve T hücresi tepkileri gösterdiği, gönüllülerin herhangi bir yan etki bildirmediği kaydedildi.

Aşının sson aşama sonuçlarının da yılbaşından önce açıklanacağı belirtildi.

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AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül ayı başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD’de ara verilmiş ancak sorunun aşıdan kaynaklanmadığına karar verilmesinin ardından AstraZeneca’nın çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu.

İki aşı son aşama deneme sonuçlarını açıklamıştı

ABD’li Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdiği Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu açıklamıştı.

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

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