Bir araştırmaya göre elektronik sigara daha az zararlı

Britanya’da yapılan bir araştırmada elektronik sigaranın normal sigara ve tütün ürünlerine göre daha az zararlı bir tercih olabileceği ortaya kondu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 181 kişinin incelendiği çalışmada normal sigarayı bırakıp elektronik sigaraya geçenlerin vücutlarında altı ay sonra kansere yol açan maddelere daha az rastlandı.

Ancak bunun için sigara içenlerin tamamen elektronik sigara ya da nikotin ikame tedavilerine geçmeleri gerektiği belirtildi.

Daha önce yapılan bazı çalışmalar ise elektronik sigaranın da normal sigara kadar zararlı olduğunu göstermişti.

‘Güvenilirliğe yönelik şüpheler yanlış’

Araştırmayı yürüten ekibin lideri University College London’dan Lion Shahab, “Elektronik sigaralarla vücuda giren zehirli kimyasalların, daha önceki araştırmalarda söylenenden kayda değer miktarda daha az olduğunu gösterdik” dedi.

‘Elektronik sigara güvenli’

Elektronik sigaranın sigarayı bırakmaya yardımcı olacağını söyleyen Shabab, “Bulgularımız elektronik sigaraların daha güvenli olmalarının yanı sıra verdikleri nikotin miktarının normal sigaralardan çok da farklı olmadığını gösterdi. Böylece insanlar yoksunluk krizleriyle daha güvenli bir şekilde başa çıkarak, sigarayı toptan bırakabilir” diye konuştu.