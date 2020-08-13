Bir anne 10 yaşındaki çocuğunun online eğitimi sırasında eski sevgilisi tarafından öldürüldü

ABD’de bir anne kızının online eğitiminde, Zoom görüşmesi sırasında eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Korkunç olaya kadının dört çocuğu da tanıklık etti.

Fotoğraf: CBS

Polisin verdiği bilgiye göre, olay Florida eyaletinde 10 yaşındaki çocuk sabah saatlerinde online eğitimin ilk dersini aldığı sırada yaşandı.

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32 yaşındaki Maribel Rosado Morales’in eski sevgilisi Donald Williams bir Facebook videosunu tartışma bahanesiyle kadının evine geldi.

Bu sırada yükselen sesleri duyan sınıf öğretmeni bir şeylerin ters gittiğini anlayarak sesi kıstı ve diğer çocukların silah seslerini duymamasını sağladı.

Sonrasında 10 yaşıdaki çocuğun elleriyle kulaklarını kapattığını anlatan öğretmen bu görüntüden hemen sonra ekranın karardığını belirtti.

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Olay yerinden bisikletle kaçan Williams bir süre sonra bindiği otobüsün şoföründen rota dışında bir yere götürmesini isteyince polise ihbarda bulunuldu.

Yakalanan Williams suçunu itiraf ederek tutuklandı.

Cinateyle suçlanan Williams’a olay yerinde çocukların da bulunması nedeniyle ekstra suçlamalar yöneltilebileceği belirtildi.