‘Bir Alman takımı’ndan 280 karakter için Twitter’a teşekkür

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Twitter’da 140 karakter sınırının 280’e artırılmasını, “280 karakter için teşekkürler. Kulübümüzün ismini artık tüm ihtişamıyla ifade edebiliyoruz” sözleriyle kutladı.

Sosyal medyada hayli aktif olan ekip, daha önce Twitter’da ‘bir Alman takımı’ etiketiyle gündeme gelmişti.

Dear @Twitter. Thank you for giving us all #280characters. Our club name can finally be expressed in its full glory.

Yours sincerely,

Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e.V. pic.twitter.com/FTBBJjPfxT

— Gladbach (@borussia_en) November 8, 2017