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‘Bir Alman takımı’ndan 280 karakter için Twitter’a teşekkür

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Twitter’da 140 karakter sınırının 280’e artırılmasını, “280 karakter için teşekkürler. Kulübümüzün ismini artık tüm ihtişamıyla ifade edebiliyoruz” sözleriyle kutladı.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medyada hayli aktif olan ekip, daha önce Twitter’da ‘bir Alman takımı’ etiketiyle gündeme gelmişti.

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İskoç takımı Celtic ile Alman ekip Gladbach arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinden önce, Glasgow’daki bir barın sahipleri, zorlandıkları Gladbach’ın ismini ‘bir Alman takımı’ diye yazmış, bunun üzerine Gladbach da Twitter’da ismini aynı şekilde değiştirmişti.

Fotoğraf: Twitter

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