Bir aileyi katleden hırsızlar: Cesetleri odaya doldurduk, sonra ateşe verdik

Kastamonu’da hayvan hırsızlığı yaparken beş kişilik aileyi katledenler ifade verdi: “Hepsini bir odaya doldurduk, çıraları mazot ve benzinle yakarak ateşe verdik.”

Merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım 2016’da Erhan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin, hayvan hırsızlığı için Çataloğlu ailesinin evine gitti.

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Fazıl Çataloğlu, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar hırsızlara direnince tabanca ve tüfekle vurularak öldürüldü. Daha sonra ailenin cesetleri evin bir odasında toplanarak yakıldı.

Cinayeti işleyen üç kişi daha sonra tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Cesetlerdeki inceleme ise halen Ankara Adli Tıp Kurumu’nda devam ediyor.

Kemikler anlaşılmasın diye koyun getirmişler

Suçlarını itiraf eden şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı.

Üç katil, hayvan hırsızlığı için geldikleri Çataloğlu ailesinin ahırından hayvanları çıkardıkları sırada çıkan gürültüye ev sakinlerinin uyandığını ve direnmeye çalıştıklarını, daha sonra da vurarak öldürdüklerini ifade etti.

Cesetleri önce araziye götürerek gömmek istediklerini ancak ceset sayısının fazla olması ve zaman darlığı nedeniyle yakmaya karar verdiklerini dile getiren şüpheliler şunları anlattı: “Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun cesetlerini bir odada topladık. Kemiklerin kime ait olduğu anlaşılamasın diye evin yakınında bulunan ahırdan koyunları da getirdik. Ayrıca cesetlerin tamamen yok olması için yine evin altında bulunan bir traktör römorku dolusu çıra ile odunları da odaya taşıyıp cesetlerin üzerine yerleştirdik. Evde birkaç tane mazot ve benzin bidonu bularak üzerine döktükten sonra evi ateşe verdik. Cesetler, hem çıra hem odun hem mazot hem de yanında yanan koyunlar nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılamayacaktı.”

Kastamonu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, üç şüpheli hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan beşer kez ağırlaştırılmış müebbet istenirken, evin yakılması ve hayvan hırsızlığından da ceza almaları talep edildi.