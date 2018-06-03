Bir aile beş çocuğunu kaybetti: Yedisi çocuk dokuz Suriyeli Antalya açıklarında can verdi

Antalya’da Avrupa yolundaki Suriyelileri taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu yedisi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, dün saat 02.20 sıralarında Demre ilçesindeki Kekova Geyikova adası yakınlarında göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batmış olabileceği bilgisi üzerine olay yerine gitti.

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Helikopter destekli ekipler, batan tekneden üç erkek ve bir kadını kurtardı. Bölgeye sevk edilen bir balıkçı teknesi de bir erkek göçmeni kurtardı. Sabaha kadar süren çalışmalarda toplamda altı Suriyeli sağ olarak kurtarıldı.

Ancak denizden yedisi çocuk, biri erkek, biri de kadın olmak üzere dokuz kişinin cenazeleri çıkarıldı.

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Çocuklar öldü…

Yaşamını yitiren 13 yaşındaki Derin Raşit, 10 yaşındaki Dildar Raşit, sekiz yaşındaki Şiar Raşit, aynı yaştaki Dicvar Raşir, üç yaşındaki Emine Raşit, 14 yaşındaki Mehmet Bilal, 45 yaşındaki Hüseyin Bilal, 35 yaşındaki Elif Bilal ve 10 yaşındaki Zehra Bilal morga kaldırıldı.

Derin, Dildar, Şiar, Dicvar ve Emine Raşit’in, tekneden sağ kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin çocukları olduğu öğrenildi. Sağ kurtarılan göçmenler hastanede tedaviye alındı.

Büyük acı

Hastane önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Raşit, tekneye nereden bindiklerini bilmediğini, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kaldıklarını söyledi.

Tekneyi kimsenin kullanmayı bilmediğini kaydeden İdris Raşit, “Tekneye attılar, ‘Gidin’ dediler. İki saat denizde kaldık. Sonra tekne battı. Benim çocuklarım vardı” dedi.