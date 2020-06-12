Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir ağaçta yedi çeşit meyve yetiştirdi

Kayseri’de yaşayan 60 yaşındaki emekli Hacı İbrahim Okumuş, 10 yıl önce evinin bahçesine diktiği erik ağacında, aşılama yöntemiyle yedi farklı meyve yetiştirdi: Erik, kayısı, şeftali, badem, vişne, kiraz ve sarı kiraz.

Fotoğraf: DHA

Melikgazi ilçesinde oturan Okumuş meyve ağaçları olsun istedi. Ancak yeri dar olduğu için tek ağaç dikip farklı meyve türleri yetiştirmeyi denedi ve başardı.

Reklam

Bakım ve ilaçlamalarını eksiksiz yaptığı, boyu 5 metreyi bulan erik ağacında, göz ve yarma aşılama yöntemiyle elde ettiği meyvelerin hepsinin çok lezzetli olduğunu söyleyen Okumuş şöyle devam etti:

“Şu an yedi çeşit meyvesi mevcuttur. Ağaçta bu kadar çeşit yetişebiliyor. Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Bunu dallara aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Çok çekirdekli olarak elma, armut ve ayva gibi ürünler aşılanabilir. Kayısı ağacında da çeşitli kayısı çeşitleri mevcuttur. Tek çekirdekli olduğu için kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. İsteyen olursa da başkanlarının bağ ve bahçelerine giderek aşılama yapıyorum.”

SON HABERLER

Yolları Türkiye’den geçen İranlılar

İranlı göçmenlerden haberler ardı ardına geliyor son dönemde. Rejimden kaçan İranlılar için Türkiye hem bir kurtuluş hem de geçiş destinasyonu. Parası olan buradan ev alıyor, burada yaşamaya başlıyor. Olmayan dağlardan geçerek kendini Türkiye’ye atıyor. Kimisi burada kalıyor, kimisi Avrupa’ya geçmeye çalışıyor.

CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını belirterek, “Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar ve düşüncesini ifade edenler yararlansın istedik” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...