Bir A Haber muhabiri değil: AKP’li Ünal, toplantıda soru gelmeyince kendisini yanıtladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısında soru gelmeyince kendi sorusunu kendi yanıtladı.

AKP MYK, cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Toplantının ardınan kameraların karşısına geçen Ünal, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının ardından da gazeteciler sözcüye ‘FETÖ’ sanığının ‘Hero’ yazılı tişört giymesini sordu.

Cevabın ardından Ünal, daha sonra “Başka sorusu olan var mı?” dedi. Sözcü, gazetecilerden ses çıkmayınca bu sefer önündeki kağıda bakarak “Benim önümde bir soru var” diyerek kendisine Mescid-i Aksa’yla ilgili bir soru sordu.

Ünal, kendisine şu cevabı verdi: “İsrail’in müslümanlara yönelik uyguladığı, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor, İsrail’i değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.”