‘Bipolar’ yaklaşım göndermesi yapan Akşener: İYİ Parti tezkereye ‘Hayır’ diyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin oylamasında ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayarak, “Türkiye’in iç savaşta taraf olmasını doğru bulmadık” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partide oy birliğiyle bu yönde karar aldıklarını söyleyen Akşener şöyle devam etti: “Türkiye’ye hayır getirmeyeceğini düşünerek bu kararı aldık. İnşallah ülkemiz zarar görmez. Bütün bunların sebebi cumhurbaşkanlığı sistemi. Meclis işlemiyor. Tek kişinin duygusal yaklaşımlarıyla dış politikadaki garip, acayip durumla karşı karşıya kaldık”

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Türkiye’nin iyileştirilmiş parlamenter sistemine ihtiyacı olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Akşener, “Dışişlerinin Osmanlı’dan beri oluşturduğu hafızayı ‘Monşer’ filan diyerek ortana kaldırdılar. Kendi kafalarına göre hatta ‘Bipolar’ diyebileceğimiz duygusal yaklaşımlarla akşamdan sabaha karar veriyorlar” dedi.

Akşener, pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikna turu kapsamındaki ziyareti sırasında iki önemli soru yönelttiklerinin de altını çizdi. Bunlardan birinin “Ucu açık bir tezkere midir” olduğunu ve “Evet” yanıtı aldıklarını belirten Akşener, ikincisinin “En kötü senaryoyu düşündünüz mü” olduğunu söyledi.