BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin: Evet, aşımız bu salgını bitirebilir

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin geliştirdikleri aşının virüsün ‘kafasına sert bir darbe indirerek’ salgını bitirebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Der Spiegel

Hafta başında Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen corona aşısının faz 3 aşaması ön sonuçlarına göre yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığı açıklanmıştı.

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Guardian’a konuşan Şahin henüz tam sonuçlar açıklanmadığı için “Asemptomatik enfeksiyonlarda da etkili mi” gibi bazı cevapsız soruların olduğu aşıyla ilgili oldukça iyimser: “Eğer soru ‘Bu aşıyla salgını durdurabilir miyiz‘ ise cevabım ‘Evet’. Çünkü sadece semptomatik enfeksiyonlardan korumanın bile çok büyük bir etki sağlayacağına inanıyorum.”

Pazartesi günkü sonuçlar ortaya çıkana kadar aşının bağışıklık sisteminden yeterince güçlü bir tepkiyi sağlayıp sağlamayacağından emin olmadığını belirten Şahin şöyle devam etti: “Virüsün aşı tarafından hedef alınmayıp hücrelere girmenin yolunu bularak insanları hasta etmeye devam etmesi mümkündü. Artık aşıların bu virüsü yenebileceğini biliyoruz.”

Sadece enfekte olmuş insanların hasta olmasını engellemesine karşılık, BioNTech ve Pfizer aşısının virüsün bulaşmasını önlediğini mevcut deneyler resmen kanıtlamasa da, Şahin yüksek etkinlik sonuçlarına bakarak bunu yapabileceği varsayılabileceği görüşünde.

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2008’de eşi Özlem Türeci’yle birlikte kurduğu BioNTech’te aşıyı mRNA isimli deneysel bir yöntem kullanarak geliştirdiler.

Konvensiyonel aşılar virüsten genetik verileri alıp bir insan hücresinde yetiştirilirken mRNA yönteminde sadece virüsün genetik kodu gerekli. Böylece üretim süreci de neredeyse üç ay kısalıyor.

En az bir yıl koruma

Aşının yaş gruplarına göre etkinliğinin değişip değişmediğine dair sonuçların üç hafta içinde belli olacağını belirten Şahin, asemptomatik vakaları engellemesine dair sonuçların ise bir yılı bulabileceğini ifade etti.

Aşının ne kadar süre koruyucu özelliği olduğu konusunda da henüz net bir sonuca varılmadığını ifade eden Şahin, en az bir yıl koruma sağlayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Covid aşılarının yıllık olarak yenilenmesi ihtimalini göz ardı etmediklerini de ekledi.

Mola verme niyeti yok

Peki aşı piyasaya sürüldüğünde Şahin’in kendisini şımartmak için zamanını geçireciği bir tutkusu, hobisi var mı? “Biz bilim insanıyız” diyen Şahin şöyle devam etti: “İşimizi seviyoruz, işimizle ilgili konuşmayı seviyoruz. İşimiz bizim için asla bir stress kaynağı, bir mola vermeye çalıştığımız bir şey değil.”

Arabasının olmayışı, işe bisikletle gidip gelmesi de çok konuşulan Şahin 15 yıldır devam eden bu alışkanlığını değiştirmeye hiç niyeti olmadığını da belirtti.

Göçmenlere rol model olma fikrine karşı

Üniversitede tanışıp 2002’de evlenen çift Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailelerin çocukları olmalarıyla da gündeme gelmişti.

Ancak Şahin onun veya eşinin göçmen Almanlar için rol modeli olabileceği fikrine karşı çıkıyor: “Herkese eşit şans veren küresel bir vizyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Zeka bütün etnisitilerde eşit olarak dağılmış bir şey, çalışmalar bunu gösteriyor. Toplum olarak kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Nasıl herkes bireye topluma katkıda bulunma şansını verebiliriz? Ben tesadüfen göçmen geçmişi olan bir örneğim. Pekala aynı şekilde Alman ya da İspanyol da olabilirdim.”