Diken

Yaramazlara biraz batar!

BioNTech’in CEO’su Şahin: Aşının dağıtımına yıl sonunda başlayabiliriz

Eşi Özlem Türeci’yle birlikte corona virüsüne karşı aşı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, her şey yolunda giderse aşının dağıtımına yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Tİmes

Hafta başında Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer’ın işbirliğiyle geliştirilen corona aşısının faz 3 aşaması ön sonuçlarına göre yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığı açıklanmıştı.

Reklam

BBC Türkçe’nin haberine göre bir TV programında konuşan Şahin, amaçlarının nisan ayı itibariyle dünya genelinde 300 milyon doz dağıtmak olduğunu belirtti.

Şahin şöyle konuştu: “Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz ayları da bize yardımcı olacak ve gelecek yılın sonbahar/kış aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranı yakalamamız kesinlikle çok önemli.”

Şahin, tüm aşılama programlarının gelecek sonbahar aylarından önce bitirilmesinin çok önemli olduğuna ifade etti.

Reklam

Bilim insanı, aşının başlıca yan etkilerinin ‘aşı yerinde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş’ olduğunu belirtti.

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin: Evet, aşımız bu salgını bitirebilir

BioNTech’in kurucusu Türk çift NYT’ye haber oldu: Bilime adanmış bir hayat

Sevindiren aşıda ‘buz gibi’ gerçek: Çoğu hastanede soğuk saklama koşulları yok

Umut veren aşıda gönüllüler deneyimlerini anlattı: Ağır bir akşamdan kalma gibi

BioNTech ve Pfizer’in ‘corona’ aşısı 43 bin denekte yüzde 90 koruma sağladı

Alman-Amerikan üretimi ‘corona’ aşısının Türkiye denemeleri başladı

BioNTech ile Pfizer’in ‘corona’ aşısı, ilk insan deneylerinde bağışıklık sağladı

Corona aşısı geliştiren Alman firmasının CEO’su: Yıl sonunda hazır

SON HABERLER

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...