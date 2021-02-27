BioNTech yöneticisi Şahin: Her iki yılda bir aşı gerekebilir

BioNTech’in kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, Covid-19 aşısının iki yılda bir tekrarlanmasının gerekebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Şahin, eşi Özlem Türeci ile birlikte kurup idare ettiği şirkette, corona virüsüne karşı mRNA teknolojisi ile ilk aşıyı üretmişti.

Reklam

DW Türkçe’nin haberine göre Alman basınına konuşan Şahin, yeterince insanın aşı olması durumunda ‘corona’ salgınının Almanya’da yaz sonuna doğru çok daha iyi kontrol altına alınabileceğini dile getirdi. Şahin’e göre, aşılama planlandığı gibi giderse mayıs sonu veya haziran başında Almanya’da vaka sayılarının hissedilir derecede azalacak.

Bunun bir daha yeni enfeksiyonlar görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Şahin, “Ancak yeniden normal hayatımıza dönebiliriz” dedi.

Fotoğraf: Times

Şahin, aşı olan kişilerin önümüzdeki yıl yeniden aşı olup olmaması gerektiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Ben olunması gerekeceğini düşünüyorum. Sadece halk içinde aşının sağladığı kitlesel korumayı canlı tutabilmek için bile buna ihtiyaç olacaktır.”

Reklam

Şahin, gelecekte insanların yeni varyantlara karşı her iki yılda bir aşılanmasının gerekebileceğini de belirterek, “Aynı gripte olduğu gibi. Bu durum normal hayatımızın bir parçası olabilir” dedi.